Altıntop kardeşlerin dolandırıcılık davasında eski TFF çalışanı beraat etti

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Cemile Aylin Arslan ve avukatı Ayhan Sağıroğlu ile hazır bulundu. Şikayetçi eski milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop kardeşler'i ve bankayı ise avukatları temsil etti. Sanık Cemile Aylin Arslan, 62 EFT'nin tamamının Hamit Altıntop üzerinden yapıldığını ifade ederek beraatini talep etti. Arslan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu da "Bilirkişi müvekkilimin anlatımlarını doğrulamıştır. Suç tekamül etmemiştir. Beraatını istiyoruz" dedi. Altıntop kardeşler ve banka avukatı da sanık Arslan'ın cezalandırılmasını istedi.
SAVCI CEZA İSTEDİ
Duruşma savcısı mütalaasında, Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin, olay tarihinde Almanya'da futbolcu oldukları aynı zamanda Türk Milli Futbol Takım'ında oynadıklarını, milli takımda oynamalarından dolayı da adlarına primlerin yatırılması için 2005 yılı içerisinde özel bir bankanın Etiler Şubesi'nde hesap açtırdıklarını belirtti. Mütalaada, sanıklardan Cemile Aylin Arslan'ın Futbol Federasyonu'nda Milli Takım Teknik Direktörü sekreteri olarak çalıştığı ve Altıntop kardeşlerle bu şekilde tanıştığı anlatıldı.
2006-2007 tarihleri arasında Hamit Altıntop'un hesabından 307 bin 400 TL çekildiğinin anlatıldığı mütalaada Cemile Aylin Arslan'ın bu parayı teyzesinin oğlu paylaştığı belirtildi. Savcı, sanık Cemile Aylin Arslan'ın 2 müdahile karşı, zincirleme şekilde "bilişim sistemi ve bankalar aracı olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.