Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e şok! Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Hollandalı futbolcu Quincy Promes hayatının şokunu yaşadı.
ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE AĞIR SALDIRI SUÇLARINDAN YARGILANAK
Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.
Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.
Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.