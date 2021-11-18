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    • Spor
    • 18.11.2021 18:15
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    • 18.11.2021 18:25
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    Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e şok! Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

    Son dakika haberleri... Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Quincy Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

    AA
    Hollandalı futbolcuya şok!

    Hollandalı futbolcu Quincy Promes hayatının şokunu yaşadı.

    ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE AĞIR SALDIRI SUÇLARINDAN YARGILANAK
    Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.

    Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

    Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

        Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

        50 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIM DORMASI GİYDİ
        Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

        Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.

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