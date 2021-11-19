Kartal’da Cyle Larin krizi büyüyor! Kanadalı yıldızla anlaşma sağlanamadı

Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi uzun süredir devam ediyor…
Siyah- Beyazlılar'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin krizi uzun süredir devam ediyor…
Siyah- Beyazlılar'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.
Son görüşmede ise Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncuya resti çekmek zorunda kaldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle performansı bir hayli artan ve gerek Beşiktaş gerekse de milli takımda yıldızlaşan Larin, maaşının artırılmasını talep ediyor…
Ancak Beşiktaş Yönetimi daha önce teklif ettiği ücrette geri adım atmıyor. Kanadalı yıldız oyuncunun menajeriyle yapılan son görüşmede 100 bin Euro zamla 1.7 milyon Euro teklif edildi...
Ancak karşı taraftan 2.7 milyon Euro istenince başkan Çebi resti çekti. Beşiktaş ile Larin şu anda ayrılığın eşiğine geldi…
BAŞKA TEKLİFLER VAR
Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin'e hem Süper Lig hem de başka liglerden teklifler var...
11.5 milyon Euro piyasa değeri olan Larin bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.
Tecrübeli oyuncu, 2018 yılında Orlando City'den 1.85 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.