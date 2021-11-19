Trabzonspor'un başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep maçı taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler bizimle beraber defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu beraber oynayacağız" dedi.
DÜŞTÜK AMA YIKILMADIK
Tecrübeli hoca, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor atıyor devam ediyor bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" ifadelerini kullandı. Abdullah hoca, "Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için keyif alan veren bir takım Trabzonspor" dedi.