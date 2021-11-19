Trabzonspor'un başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı





DÜŞTÜK AMA YIKILMADIK

Tecrübeli hoca, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor atıyor devam ediyor bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" ifadelerini kullandı. Abdullah hoca, "Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için keyif alan veren bir takım Trabzonspor" dedi.

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