Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin istatistikleri şaşırttı! Eğer ilk golü kim atarsa…

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin son 22 yılında öne geçen takımlar yüzde 80 oranında zaferi elde etti. Son 56 derbide ilk golü atan takımların sadece 4 kez kaybetmesi dikkat çekti. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin istatistikleri.

    İlk golü atan 3 puanı kapar

    Türkiye pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. Ezeli rakiplerin son yıllardaki buluşmalarına bakıldığında 'ilk gol'ün hayati önem taşıması dikkatleri çekiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 22 yılda oynanan 39 derbide öne geçen taraf tam 31 galibiyet elde etti.



    ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR
    Yani ilk golü bulan taraf maçların yüzde 80'inden mutlu bir şekilde ayrılmayı başardı. Yine son 56 derbide skor avantajını elde eden takımlarından sadece 4 kez yenilmesi de çok çarpıcı bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.



    HANGİ TAKIM BAŞARACAK?
    İddaa'nın derbi maç için belirlediği oranlarda Galatasaray'ın öne geçmesine 1,68, Fenerbahçe'nin öne geçmesine ise 2,03 oran belirlenmiş durumda. Çok önemli hücum silahlarına sahip olan ezeli rakiplerin Pazar günkü dev buluşmasında hangi takımın skor üstünlüğünü yakalayacağı büyük bir merakla bekleniyor.



        DEV MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
        MHK pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Meler'e teslim etti
        SÜPER Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu pazar günü oynanacak ve herkesin sonucunu merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı. Lider Trabzonspor'un pazartesi günü Akyazı'da Gaziantep FK'yı konuk edeceği karşılaşmayı ise Suat Arslanboğa yönetecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’liye 3600 gün formülü
        Haberler Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin istatistikleri şaşırttı! Eğer ilk golü kim atarsa…
            SON DAKİKA