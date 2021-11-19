Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin istatistikleri şaşırttı! Eğer ilk golü kim atarsa…





ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR

Yani ilk golü bulan taraf maçların yüzde 80'inden mutlu bir şekilde ayrılmayı başardı. Yine son 56 derbide skor avantajını elde eden takımlarından sadece 4 kez yenilmesi de çok çarpıcı bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.