Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin istatistikleri şaşırttı! Eğer ilk golü kim atarsa…

Türkiye pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kilitlenmiş durumda. Ezeli rakiplerin son yıllardaki buluşmalarına bakıldığında 'ilk gol'ün hayati önem taşıması dikkatleri çekiyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 22 yılda oynanan 39 derbide öne geçen taraf tam 31 galibiyet elde etti.
ÖNE GEÇEN KAYBETMİYOR
Yani ilk golü bulan taraf maçların yüzde 80'inden mutlu bir şekilde ayrılmayı başardı. Yine son 56 derbide skor avantajını elde eden takımlarından sadece 4 kez yenilmesi de çok çarpıcı bir istatistik olarak ön plana çıkıyor.
HANGİ TAKIM BAŞARACAK?
İddaa'nın derbi maç için belirlediği oranlarda Galatasaray'ın öne geçmesine 1,68, Fenerbahçe'nin öne geçmesine ise 2,03 oran belirlenmiş durumda. Çok önemli hücum silahlarına sahip olan ezeli rakiplerin Pazar günkü dev buluşmasında hangi takımın skor üstünlüğünü yakalayacağı büyük bir merakla bekleniyor.