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    Fenerbahçe’nin yıldızı dev derbi öncesinde özel açıklamalara imza attı! Yenmekten başka çaremiz yok...

    Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncusu Mert Hakan, “Galatasaary’ı yenip, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Galatasaray’ı yenmekten başka çaremiz yok” dedi.

    G.saray’ı yenmekten başka çaremiz yok!

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile pazar günü oynayacakları zorlu maç öncesinde özel açıklamalarda bulundu.



    Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu, "Galatasaray'ı yenip, taraftarımızı mutlu edeceğiz. Onları yenmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.



    Mert Hakan, "Takım olarak kırılgan bir dönem yaşadık. Kayserispor maçında çok şanssızdık.Kaçan penaltı, 4 direk.... Bunlara sığınmamak lazım. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kötü şeyler yazıyor ama puan farkını kapatıp şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.



        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, "Son dönemde sadece oyunlar skorlara yansımadı. Abartılacak bir tablo yok. Fenerbahçe büyüklüğünden dolayı algılar, baskılar çok fazla. Taraftarımız üzülüp isyan edebilir, bu normal. Olumlu eleştirileri alıp, önümüze bakmamız gerekiyor. Artık iyi sonuçlar almamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe’nin yıldızı dev derbi öncesinde özel açıklamalara imza attı! Yenmekten başka çaremiz yok...
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