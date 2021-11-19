Fenerbahçe’nin yıldızı dev derbi öncesinde özel açıklamalara imza attı! Yenmekten başka çaremiz yok...





Mert Hakan, "Takım olarak kırılgan bir dönem yaşadık. Kayserispor maçında çok şanssızdık.Kaçan penaltı, 4 direk.... Bunlara sığınmamak lazım. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kötü şeyler yazıyor ama puan farkını kapatıp şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı.