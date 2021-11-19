Fenerbahçe Berke Özer'i koruma altına aldı!

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.İdmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.
Sakatlığı devam eden kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi. Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Çekyalı yıldız Filip Novak ve G.Koreli Kim Min-Jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.
DİKKAT! SAMANDIRA'DA CASUS VAR!
Tesislerdeki kedinin Burak Elmas'ın sahiplendiği Simba'ya çok ebnzemesi, "Samandıra'da ajan var" esprisini beraberinde getirdi.