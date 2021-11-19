Fenerbahçe Berke Özer'i koruma altına aldı!





Ancak kedinin, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın kısa süre önce sahiplendiği Simba'ya çok benzemesi olayı farklı bir boyuta taşıdı. Twitter'da yapılan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenebilmek için Samandıra'daki idmana casus göndermiş. Burak Elmas işini sağlama alıyor. Kedinin adı Simba değil James Bond koysalardı" şeklinde espriler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.