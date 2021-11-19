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    Fenerbahçe Berke Özer'i koruma altına aldı!

    Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı. Sakatlığı devam eden kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli Fenerbahçe haberleri...

    Berke Özer koruma altında!

    Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.İdmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı.



    Sakatlığı devam eden kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi. Milli takımlardan tüm oyuncular döndü. Çekyalı yıldız Filip Novak ve G.Koreli Kim Min-Jae takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı.



    DİKKAT! SAMANDIRA'DA CASUS VAR!
    Tesislerdeki kedinin Burak Elmas'ın sahiplendiği Simba'ya çok ebnzemesi, "Samandıra'da ajan var" esprisini beraberinde getirdi.



        Nef Stadı'nda pazar oynanacak dev derbiye Galatasaray ve Fenerbahçe oldukça gergin bir ortamda hazırlanırken dün yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in idmanına giren bir kedi hemen sosyal medyada dikkatleri çekti.



        Ancak kedinin, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın kısa süre önce sahiplendiği Simba'ya çok benzemesi olayı farklı bir boyuta taşıdı. Twitter'da yapılan, "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenebilmek için Samandıra'daki idmana casus göndermiş. Burak Elmas işini sağlama alıyor. Kedinin adı Simba değil James Bond koysalardı" şeklinde espriler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.



        BİZ HAZIRIZ!
        F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne heyecanlanıyoruz. Pazar günü desteklerinizi bekliyoruz. Takım olarak hazırız" dedi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Berke Özer'i koruma altına aldı!
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