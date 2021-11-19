Antalya Hipodrom 2022 ocak ayında açılıyor! Türkiye sentetik ve yarı sentetik iki piste sahip tek hipodrom

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Antalya Hipodrom inşaatında sona yaklaşıldı. 810 bin metrekare alan üzerine kurulan hipodrom, iki pisti, 1104 ahırı ile dikkat çekiyor.
Sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki koşu pistinin bulunduğu Antalya Hipodrom, Türkiye'deki 10'uncu hipodrom olarak yarış fikstüründe yerini alacak.
İstanbul'un ardından ikinci sentetik pistin 1930 metre uzunluğunda olduğunu belirten Antalya Hipodrom Genel Müdürü Murat İşçen, yarı sentetik ikinci pistin ise 1860 metre uzunluğunda, kum ve elyaf karışımı özel bir yapıya sahip olacağını kaydetti.