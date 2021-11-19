Fatih Terim'in dikkat çeken istatistiği! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi...





FENERBAHÇE İLE 38. MAÇ

Fatih Terim, kariyerinde MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 37 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 15 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.