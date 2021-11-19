Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig 'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"