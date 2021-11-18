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    • Spor
    • 18.11.2021 14:46
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    • 18.11.2021 14:46
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    Vitor Pereira'dan derbi öncesi açıklamalar: Agresifliğimizi...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, dev derbi öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" dedi. Derbi kadrosunda Mesut Özil'i oynatıp oynatmayacağı merak edilen teknik direktör yıldız oyuncuyu kadroya almadı. İşte detaylar...

    Vitor Pereira’dan derbi öncesi açıklamalar: Agresifliğimizi...

    Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor.

    ŞAMPİYONLUK İÇİN...

    Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken, "Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız" diyerek öz eleştiri yapıyor.

    Geldiği günden beri oyun sistemi konusunda sert eleştirilere maruz kalan Vitor Pereira "Benim için önemli olan oyun içindeki dinamik, uyum ve akış. Bunlar sistemden önce gelir" ifadesinde bulundu.

    "Oyuncularımın benim isteklerimi anlamalarını ve bu doğrultuda bir performans sergilemelerini bekliyorum" diyen Portekizli, "Oyuncuların sahada rahat olmalarını, özgür hissetmelerini istiyorum ki, yeteneklerini gösterebilsinler. Hareketli ve dengeli bir oyun çıkarmak sisteme bağlı kalmaktan çok daha önemli" ifadesini kullandı.
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        Haberler Spor Vitor Pereira'dan derbi öncesi açıklamalar: Agresifliğimizi...
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