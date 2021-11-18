SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! MHK'dan dikkat çeken atama

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Daha önce bir kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler'in kariyerinde 23 Fenerbahçe, 16 Galatasaray maçı bulunuyor. Fenerbahçe, Meler'in yönettiği karşılaşmalarda 14 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, sahadan 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Meler ile 12 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı, 1 maçta ise mağlup oldu.