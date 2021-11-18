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    • Spor
    • 18.11.2021 12:18
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    • 18.11.2021 12:41
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    SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! MHK'dan dikkat çeken atama

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Haftanın karşılaşması olan Galatasaray - Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler atandı.

    Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

    DİKKAT ÇEKEN ATAMA
    Daha önce bir kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler'in kariyerinde 23 Fenerbahçe, 16 Galatasaray maçı bulunuyor. Fenerbahçe, Meler'in yönettiği karşılaşmalarda 14 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, sahadan 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Meler ile 12 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı, 1 maçta ise mağlup oldu.

    MELER'LE KADIKÖY BÜYÜSÜ BOZULDU
    Halil Umut Meler'in kariyerinde olan tek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise özel bir maça denk geldi. Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiği karşılaşmayı Meler yönetti. Sarı-kırmızılı ekip o maçı Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun golleriyle 3-1 kazanmıştı.

        HALİL UMUT MELER'İN GALATASARAY KARNESİ

        HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

        İşte Süper Lig'de 13. haftanın programı ve hakemler

        20 Kasım Cumartesi:
        13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
        16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
        16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
        19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

        21 Kasım Pazar:
        13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
        16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
        16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
        19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

        22 Kasım Pazartesi:
        20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
        20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük
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        Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! MHK'dan dikkat çeken atama
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