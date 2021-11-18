SON DAKİKA! Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! MHK'dan dikkat çeken atama

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
DİKKAT ÇEKEN ATAMA
Daha önce bir kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalan Halil Umut Meler'in kariyerinde 23 Fenerbahçe, 16 Galatasaray maçı bulunuyor. Fenerbahçe, Meler'in yönettiği karşılaşmalarda 14 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, sahadan 5 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Meler ile 12 kez kazandı, 3 kez berabere kaldı, 1 maçta ise mağlup oldu.
MELER'LE KADIKÖY BÜYÜSÜ BOZULDU
Halil Umut Meler'in kariyerinde olan tek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise özel bir maça denk geldi. Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiği karşılaşmayı Meler yönetti. Sarı-kırmızılı ekip o maçı Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun golleriyle 3-1 kazanmıştı.