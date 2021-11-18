Trabzonspor'un başarılı Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirerek, takımda her şeyin yolunda gittiğini söyledi.
Tecrübeli hoca, "Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı mantalite ile devam ediyoruz" diye konuştu.
Başarılı teknik adam Abdullah Avcı, antrenmanda ise oyuncularına da bazı uyarılarda bulunarak, "Arkadaşlar, top kayıplarına dikkat edelim. 1 saniye bile çok önemli, planımız sistemimiz değişiyor.O yüzden topa sahip olma konusunda daha iştahlı olacağız" ifadelerini kullandı.