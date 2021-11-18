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    O artık milyarder futbolcu! Portekizli futbolcu Ronaldo, milyarderler kulübüne girdi

    Portekizli futbolcu Ronaldo, milyarderler kulübüne girdi. Yardımsever kişiliğiyle de tanınan Ronaldo’nun serveti 1 milyar doları aştı. Manchester'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo'nun haftalık maaşı 650 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 200 bin lira).

    Parayla dans

    17 yaşındaki profesyonel kariyerine başlayan ardından Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo'nun haftalık maaşı 650 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 200 bin lira). Twitter'da 95,4 milyon takipçiye ve Instagram'da 366 milyon takipçiye sahip olmak, şüphesiz reklam fırsatlarını artırdı. Yeşil sahalardaki müthiş performansını sponsor gelirleriyle de buluşturan Ronaldo'nun yıllık kazancı 100 milyon dolar civarında.

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    Haberler Spor O artık milyarder futbolcu! Portekizli futbolcu Ronaldo, milyarderler kulübüne girdi
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