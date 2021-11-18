O artık milyarder futbolcu! Portekizli futbolcu Ronaldo, milyarderler kulübüne girdi

17 yaşındaki profesyonel kariyerine başlayan ardından Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo'nun haftalık maaşı 650 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 200 bin lira). Twitter'da 95,4 milyon takipçiye ve Instagram'da 366 milyon takipçiye sahip olmak, şüphesiz reklam fırsatlarını artırdı. Yeşil sahalardaki müthiş performansını sponsor gelirleriyle de buluşturan Ronaldo'nun yıllık kazancı 100 milyon dolar civarında.