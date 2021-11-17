Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Mesut Özil'den taraftara çağrı

Derbiye bazı takım arkadaşlarının eksikliğiyle hazırlandıklarını ancak çok iyi çalıştıklarını dile getiren kaptan Mesut, sözlerini şöyle tamamladı: "Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar, çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray'ı da yeneceğiz. Bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de.