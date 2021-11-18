Katalan ekibinin Szalai ısrarı sürüyor! Macar stoper için 23 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşini bırakmıyorlar.
Barcelona'nın bu transfer için 23 milyon Euro bütçe ayırdığı da belirtildi.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin peşini bırakmıyorlar.
Barcelona'nın bu transfer için 23 milyon Euro bütçe ayırdığı da belirtildi.
Gerek Fenerbahçe gerekse Macar Milli Takımı'nda oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Szalai'nin Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 23 yaşındaki stoperin Sarı-Lacivertliler'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MİLLİ TAKIM GURURU
Sarı-Lacivertliler'in yıldızları milli takımlarında başarılı performans sergiledi. Miha Zajc attığı iki golle dikkat çekti
Fenerbahçe'nin milli oyuncuları ortaya koydukları performansla alkışları topladı. Ay-Yıldızlı formayı giyen Serdar Dursun, Cebelitarık maçında kritik bir gole imza attı. Min-Jae Kim'li Güney Kore'de etkili oynadı. Çekya'da Filip Novak, 90 dakika sahada yer aldı.
Sloven yıldız Miha Zajc, 2 gole imza attı. Dimitris Pelkas Yunanistan Milli Takımı'nda asistle yıldızlaştı. Sarı-Lacivertliler'in Macar stoperi Attila Szalai ise 90'ar dakika forma buldu… Fenerbahçe'nin yıldızlarının milli takımlardaki formu teknik ekibi de memnun etti.
CİMBOM'A 4'LÜ SAVUNMA
Fenenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı dev maçın hazırlıklarını sürdürüyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira dünkü antrenmanda 4'lü savunma denedi. Henüz net bir karar verilmedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçının ilk taktik idmanında 3'lü formasyonun yanı sıra 4'lü formasyon da denedi. Sarı-Lacivertliler'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.