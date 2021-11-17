Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gelecek adına çok umutlu konuştu!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk futbolunun geleceği adına çok umutlu mesajlar verdi.
Futbol Federasyonu'ndan gelen teklife olumlu yanıt vermesinde en önemli etkenlerden birisinin Türk futbolunun büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Alman hoca, "Şu anda çok önemli bir jenerasyona sahibiz. Alttan yeni yetenekler de gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gelecekte büyük turnuvalarda final oynayabileceğini düşünüyorum. Burada önemli başarılara imza atabiliriz" ifadesini kullandı.
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