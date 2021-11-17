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    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gelecek adına çok umutlu konuştu!

    Gelen teklifi kabul etmesindeki en önemli faktörlerden birisinin Türk futbolunun büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Alman hoca, “Çok önemli bir jenerasyona sahibiz ve alttan yeni yetenekler gelmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

    Burada büyük bir potansiyel var

    Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk futbolunun geleceği adına çok umutlu mesajlar verdi.

    Futbol Federasyonu'ndan gelen teklife olumlu yanıt vermesinde en önemli etkenlerden birisinin Türk futbolunun büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Alman hoca, "Şu anda çok önemli bir jenerasyona sahibiz. Alttan yeni yetenekler de gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gelecekte büyük turnuvalarda final oynayabileceğini düşünüyorum. Burada önemli başarılara imza atabiliriz" ifadesini kullandı.

    FORVETTE SIKINTIMIZ YOK


        Milli         Takım'da forvet bölgesinde sıkıntı yaşandığına dair yorumları yanıt veren Stefan Kuntz, "Bence ileri uçta çok değerli isimlere sahibiz. Burak Yılmaz geçen sezon Lille'de büyük bir başarıya imza attı. Halen başarıya aç ve çok güçlü. Serdar Dursun geçen sezon Bundesliga 2'de gol kralı oldu. Kalitesi ortada. Halil Dervişoğlu çok önemli bir potansiyel. Şu an kadroda olmayan Enes Ünal her zaman takıma destek verebilecek durumda. Ayrıca hem Türkiye'de hem de yurt dışında takip ettiğimiz birçok isim var" diye konuştu.

        EN İYİ BÖLGEMİZ KALE
        Kuntz,         "Milli Takım'da en güçlü bölgeniz hangisi?" sorusuna ise, "Bence kaleci konusunda çok şanslıyız. Şu anda oyuncu havuzumuzda 6-7 çok kaliteli kaleci var. Altay, Uğurcan, Ersin ve Mert'in dışında Süper Lig'de oynayan önemli yeteneklere de sahibiz" yanıtını verdi.

        ALMANLAR'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
        İsmi birçok Bundesliga kulübü ile anılan Stefan Kurtz'un Milli Takımımız'ın başına geçmesi Almanya'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Kuntz geleceğin Almanya Milli Takımı hocası olarak gösteriliyor.
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