Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gelecek adına çok umutlu konuştu!



Milli Takım'da forvet bölgesinde sıkıntı yaşandığına dair yorumları yanıt veren Stefan Kuntz, "Bence ileri uçta çok değerli isimlere sahibiz. Burak Yılmaz geçen sezon Lille'de büyük bir başarıya imza attı. Halen başarıya aç ve çok güçlü. Serdar Dursun geçen sezon Bundesliga 2'de gol kralı oldu. Kalitesi ortada. Halil Dervişoğlu çok önemli bir potansiyel. Şu an kadroda olmayan Enes Ünal her zaman takıma destek verebilecek durumda. Ayrıca hem Türkiye'de hem de yurt dışında takip ettiğimiz birçok isim var" diye konuştu.