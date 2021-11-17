Cimbom dar alanda pas çalıştı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmnda pas çalışması ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu öğrenildi. Antrenmanın taktik oyun üzerinde durulan ana bölümünde ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Romanya milli takımından dönen Alexandru Cicaldau da takımla beraber çalıştı.

FAMALICAO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Gustavo Assunçao ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Famalicao kulübü ile görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızın sözleşmesini fesh etmek istediğini, Portekiz kulübüne resmen bildirdiği öğrenildi.

ANDREI IVAN'A ÇİZME KANCASI

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Craiova'nın kanat oyuncusu Andrei Ivan'ın talipleri artıyor. İtalyan basınına göre Serie A ekiplerinden Sampdoria, Rumen yıldızın transferi için harekete geçti. Sampdoria'nın 24 yaşındaki Ivan için devre arasında harekete geçeceği belirtildi. Craiova'nın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

CİMBOM'DA MORUTAN ŞOKU

Pazar günü Fenerbahçe önünde çok kritik bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da Olimpiu Morutan şoku yaşanıyor. Genç yıldızın, Romanya formasıyla çıktığı Liechtenstein maçında sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Dün Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncumuzun idman programı hakkındaki değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak" denildi.

ASLAN DERBİDE FAVORİ

İddaa ligde haftanın maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranlarını belirledi. 52 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan Cimbom 1.92 ile favori gösterildi. Fenerbahçe'nin oranı ise 2.80 oldu.

F.BAHÇE'DE DERBİ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

FENER'E ÇİFTE MÜJDE

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynadığı Konyaspor maçında Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanmıştı. Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel çalışmalara başladığı bildirildi. Ancak yine de Altay'ın Galatasaray derbisinde oynama ihtimali bulunmuyor.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH'E YENİLDİ

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko 10. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler böylelikle bu sezonki 7. yenilgisini elde etti. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise bugün 20.30'da Olympiakos'u ağırlayacak.

CEDİ OSMAN'IN 26 SAYISI CLEVELAND'A YETMEDİ

NBA'de Cedi Osman'ın harika performansı takımı için yeterli olmadı. Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Cedi Osman, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoru olan 29 sayıya da çok yaklaştı.

ATAKAŞ HATAYSPOR ANTALYA'YA BİLENİYOR

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. bordobeyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Hatay bu maça kazanıp zirveye doğru dev bir adım atmak istiyor.

KOMBİNE SAYISI 15 BİNİ BULDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar vermesiyle birlikte Trabzonspor, 2 Kasım'da kombine satışlarına başlamıştı. Şu ana kadar 15 bin adet kombine kart satışı yapıldığı öğrenildi. Süper Lig'de 12 hafta itibariyle en yakın rakibine 7 puan farkla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor'da taraftarların kombinelere daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.

OYNAT BENİ HOCAM

Trabzonspor'da Sakatlığı geçen Bruno Peres, Avcı ile görüştü. Bruno Peres'in kendisini çok iyi hissettiği ve Gaziantep maçında sahada olmayı çok istediği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun "Sakatlığım tamamen geçti. Artık hazırım. Uygun görürseniz Gaziantep maçında sahada olmak istiyorum" dediği kaydedildi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağlık kurulu ile görüştükten sonra son kararını vereceği kaydedildi.

HOLLANDA GRUBU LİDER BİTİRDİ

Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Hollanda, son maçında sahasında Norveç'i 1-0 yendi. Hollanda'nın golü Bergwijn kaydetti. Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Hollanda grubu milli takımımızın önünde bitirdi ve direkt olarak Dünya Kupası vizesi elde etti. Norveç ise turnuvaya katılma şansını yitirdi. Letonya ise Cebelitarık'ı 3-1 yendi.

ÜMRANİYE'DE ALANYA MESAİSİ

Beşiktaş, Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1.5 saatlik idmanla devam etti.

O GOL İÇİN 15 YIL BEKLEDİM

Milli formayı giydiği Letonya ve Cebelitarık maçlarında rakip ağları havalandıran Serdar Dursun duygularını anlattı. 30 yaşında milli formaya kavuştuğunu belirten tecrübeli yıldız, "Her futbolcu gibi benim de çocukluk hayallerim arasında Milli Takım'da oynamak vardı. Biraz geç oldu belki ama bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. 15 yaşından bu yana milli formayla gol atmanın hayalini kuruyordum" dedi.

MERT MÜLDÜR'E ÇİFTE KANCA

Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Mert Müldür başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Bu sezon 7 maça çıkan ve 1 asist yapan milli futbolcunun ismi transfer iddialarının içinde yer almaya başladı. İtalyan basınına göre Milan ve Napoli, Mert Müldür'ün transferi için düğmeye basmış durumda. İki kulübün devre arasında Sassuolo'nun kapısını çalacağı ve resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında. 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan genç yıldızın şu anki piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

1 MİLYON EURO'LUK BÜYÜK JEST

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'i deplasmanda yenerek direkt olarak finalleri gitmeye hak kazanan Sırbistan'da futbolculardan büyük almış alan bir hareket geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, vaad ettiği üzere Federasyon'un hesabına futbolculara dağıtılmak üzere 1 milyon euro yatırdı. Ancak futbolcular bu paranın tamamını hasta çocukların tedavisinde kullanma kararı aldı. Futbolcuların bu hareketi sosyal medyada çok büyük bir alkış alırken, Sırbistan basını da bu gelişmeye geniş yer ayırdı.