Boateng’in paylaşımı Beşiktaş taraftarını coşturdu! Come to Beşiktaş Umtiti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng, sosyal medyadan Barcelonalı yıldız Samuel Umtiti'ye "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulundu. Hertha Berlin forması giyen Ganalı yıldızın bu yorumu, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce beğeni alırken büyük bir heyecana da sebebiyet verdi. 8 yaşındaki Fransız savunmacı Samuel Umtiti, sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Samuel Umtiti ile Kevin Prince Boateng, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Barcelona'da birlikte oynamıştılar. Kevin Prince Boateng'in bu mesajı Beşiktaş'ın Umtiti ile hala ilgilendiğini ve transfer olasılığının hiç de az olmadığının bir ispatı gibi oldu. 28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Fransız savunma oyuncusunun piyasa değeri son olarak 5 milyon Euro olarak güncellenmişti. Barcelona ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.