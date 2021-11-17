Beşiktaş Yönetimi Josef De Souza için harekete geçecek

Beşiktaş Yönetimi, takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Josef de Souza'nın sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için harekete geçti. Josef'in sezon sonunda bitecek olan kontratında yer alan opsiyon maddesini Ocak ayında aktive etmeyi planlayan Siyah- Beyazlı kurmayların, konuyu yıldız isimle de görüştüğü öğrenildi. Her fırsatta yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Josef'ten de olumlu yanıt alan Siyah- Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcunun kontratını devre arasında 2022-23 sezonu sonuna kadar uzatacak.