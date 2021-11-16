Ürdün- İran maçından sonra ortalık karıştı! Kaleci kadın değil...





İDDİA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisi Zohreh Koudaei'nin, "kadın değil erkek" olduğunu iddiası spor kamuoyunda adeta bomba etkisi yaptı... FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır... Bu konuda FIFA'yı acil göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.