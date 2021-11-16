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    Ürdün- İran maçından sonra ortalık karıştı! Kaleci kadın değil...

    AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçında İranlı kalecinin erkek olduğu iddia edildi . Ürdün Futbol Federasyonu konu ile ilgi li olarak FIFA’Ya şikayet dilekcesi sundu.

    İranlı kaleci için erkek iddiası!

    AFC Kadınlar Asya Kupası'nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü... Ürdün Futbol Fedarasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şok bir şikayette bulundu.



    İDDİA ŞOK ETKİSİ YARATTI
    Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisi Zohreh Koudaei'nin, "kadın değil erkek" olduğunu iddiası spor kamuoyunda adeta bomba etkisi yaptı... FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır... Bu konuda FIFA'yı acil göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



    BIÇAK ALTINA YATACAKLARDI
    2015 yılında İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 oyuncusunun cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu iddiası doğrulanmıştı. 25 Eylül'deki maç 0-0 sona ermiş, İran, Ürdün'ü penaltılarla 4-2 yenerek Asya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.
        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Spor Ürdün- İran maçından sonra ortalık karıştı! Kaleci kadın değil...
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