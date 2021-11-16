Trabzonspor adım adım tarihi rekora gidiyor!

Süperlıg'de 24 maçtır yenilmeyen bordo-mavililerin bu rekoru egale etmesi için iki maç kalmış durumda. Bu sezon geride kalan 12 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı.
10 Kasım 2020'de göreve gelen Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 24 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırarak kulüp tarihine geçmişti. Karadeniz Fırtınası, ayrıca 2010-2011'den sonra ligde 12.haftalar itibariyle de ilk kez zirvede yer aldı. Bordo-mavililer 1994-95 ve 1995-1996 sezonlarını içeren 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekoru elde etmişti.
AVCI: ŞİMDİ MOTİVASYON ZAMANI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep maçı hazırlıkları öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Avcı, "Şimdi daha çok motive olma zamanı, daha çok mücadele etme zamanı. Bu kimlik bizi başarılı kılacaktır" ifadeleriyle rehavete izin vermeyeceğini gösterdi.