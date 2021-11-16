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    Trabzonspor adım adım tarihi rekora gidiyor!

    Trabzonspor’da teknik ekip ve futbolcular, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarını kayıpsız geçerse 1995 yılındaki en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek.

    Tarihi rekora iki adım kaldı

    Süperlıg'de 24 maçtır yenilmeyen bordo-mavililerin bu rekoru egale etmesi için iki maç kalmış durumda. Bu sezon geride kalan 12 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı.



    10 Kasım 2020'de göreve gelen Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 24 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırarak kulüp tarihine geçmişti. Karadeniz Fırtınası, ayrıca 2010-2011'den sonra ligde 12.haftalar itibariyle de ilk kez zirvede yer aldı. Bordo-mavililer 1994-95 ve 1995-1996 sezonlarını içeren 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekoru elde etmişti.



    AVCI: ŞİMDİ MOTİVASYON ZAMANI
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep maçı hazırlıkları öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Avcı, "Şimdi daha çok motive olma zamanı, daha çok mücadele etme zamanı. Bu kimlik bizi başarılı kılacaktır" ifadeleriyle rehavete izin vermeyeceğini gösterdi.



        HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLADI
        Trabzonspor iki günlük iznin ardından dün antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yeniden başlayacak. Milli takıma giden oyuncuların bir bölümünün dönmesi beklenirken takımın tam kadro olarak Perşembe günü çalışması planlanıyor. Lider Trabzonspor, Gaziantep maçını da kayıpsız atlatarak puan farkını arttırmayı planlıyor.



        HAMSİK VE BAKASETAS KONTROLDEN GEÇECEK
        Bordo-mavili takımdan milli takıma giden ve yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sorunlar yaşayan Bakasetas ve Hamsik, Trabzon'a döndükten sonra detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek.

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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Spor Trabzonspor adım adım tarihi rekora gidiyor!
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