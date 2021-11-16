Trabzonspor adım adım tarihi rekora gidiyor!

Süperlıg'de 24 maçtır yenilmeyen bordo-mavililerin bu rekoru egale etmesi için iki maç kalmış durumda. Bu sezon geride kalan 12 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı.