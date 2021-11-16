Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu! Play off maçları ne zaman?

Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu akşam kritik 2 mücadele ekranlara geldi. Karadağ-Türkiye ve Hollanda-Norveç maçlarının sonucuna göre A Milli Takım'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali de var. Peki, Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Play off maçları ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye, bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçı galip bitirirse play-off'a kalmayı garantiliyor. Norveç'in, A Milli Takım'ı averajda geçmesi için ay-yıldızlı ekibin Karadağ maçında yemeden attığı her gole karşılık +3 gol atması gerekiyor.
Örneğin, A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti. Norveç de Hollanda'yı 3-0 yenerse bu durumda Norveç gruptan lider çıkar, A Milli Takım da ikinci olarak play-off'lara kalır. Norveç 3-1 yenerse bu durumda da A Milli Takım grubu lider bitirerek Katar'a direkt bilet alır.
Diyelim ki A Milli Takım Karadağ ile berabere kaldı ve puanını 19'a çıkardı. Hollanda ile Norveç de berabere kalırsa A Milli Takım, Norveç'i averajda geçerek grubu ikinci sırada bitirecek ve play-off'a kalacak. Türkiye, Karadağ'a yenilirse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak.