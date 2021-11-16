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    • Spor
    • 16.11.2021 23:44
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    • 16.11.2021 23:44
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    Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu! Play off maçları ne zaman?

    Türkiye bu akşam Karadağ ile karşıya karşıya geldi. Karadağ-Türkiye ve Hollanda-Norveç maçlarının sonucuna göre A Milli Takım'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali de var. Türkiye, Karadağ'a yenik düşerse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak. Peki, Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Play off maçları ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu?

    Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bu akşam kritik 2 mücadele ekranlara geldi. Karadağ-Türkiye ve Hollanda-Norveç maçlarının sonucuna göre A Milli Takım'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali de var. Peki, Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu nasıl? Play off maçları ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

    Türkiye, bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçı galip bitirirse play-off'a kalmayı garantiliyor. Norveç'in, A Milli Takım'ı averajda geçmesi için ay-yıldızlı ekibin Karadağ maçında yemeden attığı her gole karşılık +3 gol atması gerekiyor.

    Örneğin, A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti. Norveç de Hollanda'yı 3-0 yenerse bu durumda Norveç gruptan lider çıkar, A Milli Takım da ikinci olarak play-off'lara kalır. Norveç 3-1 yenerse bu durumda da A Milli Takım grubu lider bitirerek Katar'a direkt bilet alır.

    Diyelim ki A Milli Takım Karadağ ile berabere kaldı ve puanını 19'a çıkardı. Hollanda ile Norveç de berabere kalırsa A Milli Takım, Norveç'i averajda geçerek grubu ikinci sırada bitirecek ve play-off'a kalacak. Türkiye, Karadağ'a yenilirse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak.

        PLAY-OFF FORMATI NASIL OLACAK?

        Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

        PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

        Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
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        Karadağ - Türkiye | CANLI
        Haberler Spor Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu! Play off maçları ne zaman?
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