Türkiye gruptan çıktı mı, lider mi oldu? 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu Türkiye puan durumu! Play off maçları ne zaman?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçı galip bitirirse play-off'a kalmayı garantiliyor. Norveç'in, A Milli Takım'ı averajda geçmesi için ay-yıldızlı ekibin Karadağ maçında yemeden attığı her gole karşılık +3 gol atması gerekiyor.

Örneğin, A Milli Takım Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 21'e yükseltti. Norveç de Hollanda'yı 3-0 yenerse bu durumda Norveç gruptan lider çıkar, A Milli Takım da ikinci olarak play-off'lara kalır. Norveç 3-1 yenerse bu durumda da A Milli Takım grubu lider bitirerek Katar'a direkt bilet alır.