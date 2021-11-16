Hollanda Norveç canlı maç izle! Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Hollanda maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçında Hollanda bugün Norveç'i sahasında konuk ediyor. Hollanda Norveç maçı, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası katılımı için büyük bir önem taşıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
HOLLANDA, NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak.
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11'LER BELLİ OLDU
Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Solbakken, Elyounoussi, Sörloth
Van Gaal saha kenarında olmayacak
Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek. Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.