Hollanda Norveç canlı maç izle! Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Hollanda maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...

MAÇ SEYİRCİSİZ OLACAK

Salı günü Millilerimiz, Karadağ ile kozlarını paylaşacak, Hollanda'yla da Norveç kapışacak. 3 takımın da liderlik şansının olduğu o gün Hollanda, Norveç karşısında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.

Koronavirüs salgınının ülkede etkisini artırması sonrasında Hollanda hükümeti 3 haftalık kademeli kapanma kararı aldı. Bu kararlar içerisinde futbol maçlarının seyircisiz oynanması da var. Böylece Hollanda çok kritik olan Norveç karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak...

Konuyla ilgili konuşan Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, "Üzgünüm, çok yazık. Salı günü boş bir stadyumda oynamamızın etkisi olacak. Normalde 60 bin taraftar olacaktı" dedi.

Covid önlemleri nedeniyle Salı günü Rotterdam'da Norveç'le oynayacağı karşılaşmaya seyircisi desteği olmadan çıkacak olan Portakallar'ın en büyük endişesi, bu maçı kaybetmesi ve Türkiye'nin Karadağ'ı yenerek gruptan birinci çıkması.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.