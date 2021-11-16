Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.11.2021 22:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2021 22:44
    ABONE OL

    Hollanda Norveç canlı maç izle! Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Hollanda maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...

    A Milli Takımımız bugün Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Bu bağlamda Hollanda - Norveç maçı da büyük önem taşıyor. Dünya Kupası'na Play-Off'tan mı yoksa gruptan lider olarak mı gidip gidemeyeceğimizi, Hollanda-Norveç maçının sonucu da etkileyecek. İki takım arasındaki kritik maç bugün 22:45'te oynanacak. Karadağ Türkiye maçı da aynı saatte başlayacak. 3 takımın da liderlik şansının olduğu bugün Hollanda, Norveç karşısında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hollanda Norveç canlı maç izle! Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri?

    2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçında Hollanda bugün Norveç'i sahasında konuk ediyor. Hollanda Norveç maçı, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası katılımı için büyük bir önem taşıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

    HOLLANDA, NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak.

    HOLLANDA NORVEÇ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    11'LER BELLİ OLDU

    Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay
    Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Solbakken, Elyounoussi, Sörloth

    Van Gaal saha kenarında olmayacak

    Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek. Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.

        MAÇ SEYİRCİSİZ OLACAK
        Salı günü Millilerimiz, Karadağ ile kozlarını paylaşacak, Hollanda'yla da Norveç kapışacak. 3 takımın da liderlik şansının olduğu o gün Hollanda, Norveç karşısında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.

        Koronavirüs salgınının ülkede etkisini artırması sonrasında Hollanda hükümeti 3 haftalık kademeli kapanma kararı aldı. Bu kararlar içerisinde futbol maçlarının seyircisiz oynanması da var. Böylece Hollanda çok kritik olan Norveç karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak...

        Konuyla ilgili konuşan Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, "Üzgünüm, çok yazık. Salı günü boş bir stadyumda oynamamızın etkisi olacak. Normalde 60 bin taraftar olacaktı" dedi.

        Covid önlemleri nedeniyle Salı günü Rotterdam'da Norveç'le oynayacağı karşılaşmaya seyircisi desteği olmadan çıkacak olan Portakallar'ın en büyük endişesi, bu maçı kaybetmesi ve Türkiye'nin Karadağ'ı yenerek gruptan birinci çıkması.

        Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun ’helalleşme’ çelişkisi!
        Haberler Spor Hollanda Norveç canlı maç izle! Hollanda Norveç maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Hollanda maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...
            SON DAKİKA