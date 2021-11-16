Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı kesintisiz izle! TRT 1 maç yayını izle!

MİLLİ TAKIM MUTLAKA KAZANMAK ZORUNDA!

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubunda alınan 6-0'lık Cebelitarık galibiyeti ile hem Norveç ile arasındaki averajı kapatan ve puanları eşitleyen A Milli takım Karadağ karşısında kazanıp Dünya Kupasına katılmak istiyor. Grubumuzda Hollanda-Norveç arasında oynanacak olan mücadele Norveç'in galip gelmesi Türkiye'nin Karadağ karşısında kazanması halinde Dünya Kupasına direkt olarak katılma şansı elde edeceğiz. Hollanda'nın Norveç'i yenmesi halinde ise en kötü ihtimalle play-off mücadelesi vereceğiz.