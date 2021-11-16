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    • Spor
    • 16.11.2021 22:44
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    • 16.11.2021 23:03
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    Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı kesintisiz izle! TRT 1 maç yayını izle!

    Karadağ Türkiye maçı için heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele içinde olan A Milli Takımımız gruptaki son maçını bu akşam Karadağ ile oynayacak. Bu heyecanlı mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Norveç ile arasındaki farkı kapatan ve puanları eşitleyen A Milli takım Karadağ karşısında kazanıp Dünya Kupasına gitmek istiyor. Kritik mücadeleyi izlemek isteyenler, Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı izle bedava kesintisiz izle seçeneklerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı kesintisiz izle! TRT 1 maç yayını izle!

    Milli maç için geri sayım sona erdi. Türkiye, Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında Karadağ ile karşılaşıyor. Kritik mücadeleyi izlemek isteyenler, Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı izle bedava kesintisiz izle seçeneklerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!

    KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

    KARADAĞ - TÜRKİYE | CANLI İZLE

    Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

    Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Aşağıda yer alan linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

    MİLLİ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        11'LER

        2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Podgorica Şehir

        Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)

        Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

        MİLLİ TAKIM MUTLAKA KAZANMAK ZORUNDA!

        2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubunda alınan 6-0'lık Cebelitarık galibiyeti ile hem Norveç ile arasındaki averajı kapatan ve puanları eşitleyen A Milli takım Karadağ karşısında kazanıp Dünya Kupasına katılmak istiyor. Grubumuzda Hollanda-Norveç arasında oynanacak olan mücadele Norveç'in galip gelmesi Türkiye'nin Karadağ karşısında kazanması halinde Dünya Kupasına direkt olarak katılma şansı elde edeceğiz. Hollanda'nın Norveç'i yenmesi halinde ise en kötü ihtimalle play-off mücadelesi vereceğiz.
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