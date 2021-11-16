Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı kesintisiz izle! TRT 1 maç yayını izle!

Milli maç için geri sayım sona erdi. Türkiye, Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında Karadağ ile karşılaşıyor. Kritik mücadeleyi izlemek isteyenler, Karadağ - Türkiye canlı maç izle! Karadağ Türkiye final maçı canlı izle bedava kesintisiz izle seçeneklerini araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak. Mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
KARADAĞ - TÜRKİYE | CANLI İZLE
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Kritik maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
Aşağıda yer alan linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1