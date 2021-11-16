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    • Spor
    • 17.11.2021 13:37
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    • 17.11.2021 13:39
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    Formula 1 Brezilya GP: Hamilton’ın epik zaferi, Verstappen’in mücadelesi, Sergio Perez’in savunması, şampiyon son 3 yarışa…

    Ne yarıştı ama… Belki bol kazalı olmadı ama Formula 1’in 2021 sezonunun 19. ayağı olan Brezilya Grand Prix’si muhtemelen bu sezon F1 severleri tatmin eden yarışlardan biri oldu. İlk şampiyonluğu için ter döken Max Verstappen, Cuma günü sıralama turlarını ilk tamamlamasına rağmen, arka kanadının DRS sisteminin kurallarına aykırı olmasının ardından sıralama turlarından diskalifiye edilen ve yarış 10. Sıradan başlayan, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Verstappen’in liderliğini korumak için muhteşem bir savaş veren Sergio Perez. Şampiyon Amerika kıtasında belli olmadı. Düğüm Arap Yarımdası’ndaki kalan son 3 yarışta çözülecek…

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Formula 1 Brezilya GP: Ne yarıştı ama

    Formula 1 Brezilya GP: Hamilton'ın agresif sürüşü ve düzlük şovu, Verstappen'in mücadelesi, Sergio Perez'in savunması, şampiyon son 3 yarışa… 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Brezilya GP hikayesine hiç fena başlamamıştı. Sıralama turlarını ilk sırada bitirdi ancak hafta sonunu bambaşka evirecek o gelişme yaşandı. Büyük Britanyalı sürücünün aracının kurallar çerçevesine uymaması nedeniyle diskalifiye edildi. Sprint yarışına son sıradan başladı ve yarışı beşinci bitirdi. Cezası nedeniyle pazar günü yarışa 10. sırada başlayan Hamilton sadece birkaç tur içerisinde deyimi yerindeyse, el arabası geçer gibi önündeki araçları geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

    Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada 'buna benzer bir şeyi yaşadığımda Formula 3'teydim. Bahreyn'de ilk yarışımızdı, McLaren sözleşmemi iptal etmişti veya sözleşmemi yırtıp atmıştı ve o hafta sonu hayatım pahasına yarıştığımı hatırlıyorum.' demişti. Aradan yıllar geçti ve Hamilton için değişen hiçbir şey yok…

    Interlagos'ta gridin ilk üç şöyleydi: ilk çizgide Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ikinci sırada Red Bull'un şampiyonluk için ter döken Hollandalı yıldızı Max Verstappen ve Ferrari'nin sezon başında Sebastian Vettel'in koltuğunu emanet ettiği İspanyol pilot Carlos Sainz vardı. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 10. sırada yarışa başlayan isimdi. Verstappen, muhteşem bir start aldı. Startta Bottas'ın yanına gelen Verstappen, Bottas'ın pist dışına taşmasıyla liderliği aldı. Sonrasında takım arkadaşı Sergio Perez de Bottas'ı geçti.

    SAVULUN HAMILTON GELİYOR

    Gridin arka sıralarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton vardı ve altındaki araç tam bir düzlük canavarıydı. Neler olacağını gerçekten tahmin etmek zor mu? Tabi ki değil… Öyle bir ilk tur geçirdi ki 6. Sıraya kadar yükseldi Büyük Britanyalı. Sonrasında hızını alamadı Ferrari pilotlarını, sanki sıradan müstakil bir otomobilmişçesine kolayca geçerek 'ben pes etmem mesajını' vermesi çokta zor olmadı. Mercedes garajı, Bottas'tan Hamilton'a yol vermesini istediği sıralarda, arkalarda ortalık karıştı. AlphaTauri'nin çaylağı Yuki Tsunoda ve Aston Martin'in genç yıldızı Lance Stroll'ün yaşadığı kaza sonrası güvenlik aracı girdi piste. Bu sadece fırtına öncesi sessizlikti. Ve şahsi olarak yarışın en klas anlarından biri de yaşandı.

        PEREZ-HAMILTON-PEREZ VE HAMILTON

        İyi bir F1 izleyicisi, Mercedes'in çerezinin düzlükler olduğunu ve buralarda geçiş yapıp, ara kapattığını bilir. Nitekim yarış boyunca böyle ilerledi durum. Az önce de belirttiğim gibi Interlagos'ta en keyif aldığım anlardan biri, iki tecrübeli pilot Sergio Perez ile Lewis Hamilton arasındaki mücadele oldu. Sergio Perez'in, Hamilton'a karşı 'vatan savunur' gibi savunduğu sırası ve Verstappen'di.

        Red Bull garajının emri netti 'ona izin verme' …

        Hamilton, ikincilik için Sergio Perez'le büyük bir savaş verdi. 18. tura gelindiğinde, rota ilk virajı gösterirken Britanyalı sonunda Meksikalı'yı geçti geçmesine ama 4. Viraja kadar. Perez, yerini aldı almasına ama Hamilton'ın pes ettiği nerede görülmüş! Boşuna 7 kez dünya şampiyonu olmadı. Hamilton bir sonraki tur ilk viraj öncesinde bir atak daha yaptı ve sahne artık iki şampiyonluk adayına kaldı; Verstappen ve Hamilton…

        STROLL'ÜN KOPAN PARÇALARI RED BULL'UN KALBİNE SAPLANDI

        31. turda Lance Stroll'ün aracınan kopan parçaların toplanması için güvenlik aracı devreye girdi. Mercedes bunu fırsat bildi ve zihin oyunları girdi işin içine. Fin pilot Bottas'ı pite alan Mercedes garajı, bu sayede Bottas'ın, Perez'i geçmesini sağladı. Güvenlik aracı periyodunun meyvelerini toplayanlardan biri de tabi ki Hamilton'dı. Bu periyodun ardından Verstappen ile arasındaki farkı 1 saniyenin altına indirdi. Sonrasında gerçekleşen pit-stoplar ise şu şekilde:

        -41. Tur- Verstappen

        -42. Tur – Bottas

        -43. Tur – Perez

        -44. Tur – Hamilton

        Bu pit-stopların ardından Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 2.7 saniyeydi ve sadece 3 tur sonra aradaki farkı kapatıp, DRS açtı. Eğlence başlamıştı.

        SEN NEREYE BEN ORAYA

        Bu sezon başından bu yana Hamilton ile Verstappen arasında neler görmedik ki… Birbirlerine omuz da attılar, arabalarını üste üste de çıkardılar. Her şeyleri beraber. Tatlı ama hırs dolu rekabet bu olsa gerek. Nitekim 48. Turda muhteşem rekabetin kokusu Interlagos'ta buram buram alınıyordu. Hollandalı, dış taraftan kendisini geçmeye çalışan Hamilton'ı dışarı itti ama gelin görün ki birlikte dışarı çıktılar. Bu olay komiserler kurulu tarafından 'yarış olayı' nitelendirildi ve soruşturulmadı.

        13 TUR KALA HAYALLERİ YİTİP GİDEN RED BULL

        Yarış boyunca, agresif sürüş resitali sergileyen ve düzlüklerde rakiplerini yokmuş gibi tek tek geçen Hamilton'a karşı Verstappen kendini korudu ama 13 tur kala Red Bull'un hayalleri suya düştü. Rakibine tekrar atak yapan Hamilton, frenaj öncesinde Uçan Hollandalı'yı geride bıraktı ve Brezilya'da gülen taraf oldu.

            "AKLINIZA KOYDUĞUNUZ HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"

            Büyük bir yarış hikayesine imzasını atan Lewis Hamilton hakkında, biraz da sosyal medyayı kurcalayan biriyseniz 'hileli motor' iddialarını mutlaka görmüşsünüzdür. Doğru mudur değil midir bilinmez ama Lewis Hamilton'ın yarış sonu yaptığı şu açıklama oldukça çarpıcı:

            "Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. Bu hafta sonu, bunun kanıtıydı.'

            Gerçekten öyle mi? Formula 1 için çok zengin olmayan ailesini maddi olarak zorladığı bilinen Lewis Hamilton, şimdilerde bir dünya yıldızı. Sosyal sorumluluk, moda projeleri derken tarihin gelmiş geçmiş en çok konuşulan sporcularından biri. Bu zaman kadar aklına koyduğu her şeyi yaptığı yadsınamaz bir gerçek Hamilton'ın. Tabi altınızda sağlam bir Mercedes moturu varsa…

            SON 3 DURAK

            Amerika maceramız bitti. Şimdi Arap Yarımadası'nda geliyoruz ve kalan son 3 yarışımız var. İşin en güzel yanı da hala şampiyonluk düğümünün çözülmemiş olması. 2020 sezonunda düğün Türkiye Grand Prix'sinde çözülmüştü ve Lewis Hamilton, 7. Dünya şampiyonluğunu alarak, şampiyonluk sayısını Alman F1 efsanesi Michael Schumacher'le eşitlemişti. Eğer Hamilton, bu sezonu da şampiyonluk alırsa, 8 şampiyonlukla Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanmış pilotu olacak. Öte yandan bu yıl şampiyonluk Max Verstappen'e giderse Red Bull takımı son olarak 2013 yılında Sebastian Vettel ile aldığı şampiyonluktan 8 yıl sonra ilk kez şampiyonluk alacak. Aynı zamanda 2014 yılından bu yana süren Mercedes dominasyonunu da yıkmış olacak. Mini bir not; gelecek yarış Katar, bir sonraki durak ise Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bu yıl takvimde ilk kez yer alacak ve hayli ilginç bir pist yapısına sahip. Katar ve son yarış olan Abu Dhabi'nin, Mercedes'in ayağına daha uygun olduğu biliniyor.

            Öte yandan bir sonraki yarış, 19-21 Kasım tarihleri arasında Katar'da yapılacak. Program ise şu şekilde:

            19 Kasım Cuma; 1. Antrenman; 13:30-14:30

            2. Antrenman; 17:00-18:00

            20 Kasım Cumartesi; 3. Antrenman; 14:00-15:00

            Sıralama; 17:00-18:00

            21 Kasım Pazar; Yarış; 17:00-19:00
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