Formula 1 Brezilya GP: Hamilton’ın epik zaferi, Verstappen’in mücadelesi, Sergio Perez’in savunması, şampiyon son 3 yarışa…

Formula 1 Brezilya GP: Hamilton'ın agresif sürüşü ve düzlük şovu, Verstappen'in mücadelesi, Sergio Perez'in savunması, şampiyon son 3 yarışa… 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Brezilya GP hikayesine hiç fena başlamamıştı. Sıralama turlarını ilk sırada bitirdi ancak hafta sonunu bambaşka evirecek o gelişme yaşandı. Büyük Britanyalı sürücünün aracının kurallar çerçevesine uymaması nedeniyle diskalifiye edildi. Sprint yarışına son sıradan başladı ve yarışı beşinci bitirdi. Cezası nedeniyle pazar günü yarışa 10. sırada başlayan Hamilton sadece birkaç tur içerisinde deyimi yerindeyse, el arabası geçer gibi önündeki araçları geçti ve üçüncülüğe yükseldi.
Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada 'buna benzer bir şeyi yaşadığımda Formula 3'teydim. Bahreyn'de ilk yarışımızdı, McLaren sözleşmemi iptal etmişti veya sözleşmemi yırtıp atmıştı ve o hafta sonu hayatım pahasına yarıştığımı hatırlıyorum.' demişti. Aradan yıllar geçti ve Hamilton için değişen hiçbir şey yok…
Interlagos'ta gridin ilk üç şöyleydi: ilk çizgide Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ikinci sırada Red Bull'un şampiyonluk için ter döken Hollandalı yıldızı Max Verstappen ve Ferrari'nin sezon başında Sebastian Vettel'in koltuğunu emanet ettiği İspanyol pilot Carlos Sainz vardı. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 10. sırada yarışa başlayan isimdi. Verstappen, muhteşem bir start aldı. Startta Bottas'ın yanına gelen Verstappen, Bottas'ın pist dışına taşmasıyla liderliği aldı. Sonrasında takım arkadaşı Sergio Perez de Bottas'ı geçti.
SAVULUN HAMILTON GELİYOR
Gridin arka sıralarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton vardı ve altındaki araç tam bir düzlük canavarıydı. Neler olacağını gerçekten tahmin etmek zor mu? Tabi ki değil… Öyle bir ilk tur geçirdi ki 6. Sıraya kadar yükseldi Büyük Britanyalı. Sonrasında hızını alamadı Ferrari pilotlarını, sanki sıradan müstakil bir otomobilmişçesine kolayca geçerek 'ben pes etmem mesajını' vermesi çokta zor olmadı. Mercedes garajı, Bottas'tan Hamilton'a yol vermesini istediği sıralarda, arkalarda ortalık karıştı. AlphaTauri'nin çaylağı Yuki Tsunoda ve Aston Martin'in genç yıldızı Lance Stroll'ün yaşadığı kaza sonrası güvenlik aracı girdi piste. Bu sadece fırtına öncesi sessizlikti. Ve şahsi olarak yarışın en klas anlarından biri de yaşandı.