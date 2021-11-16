Formula 1 Brezilya GP: Hamilton'ın agresif sürüşü ve düzlük şovu, Verstappen'in mücadelesi, Sergio Perez'in savunması, şampiyon son 3 yarışa… 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Brezilya GP hikayesine hiç fena başlamamıştı. Sıralama turlarını ilk sırada bitirdi ancak hafta sonunu bambaşka evirecek o gelişme yaşandı. Büyük Britanyalı sürücünün aracının kurallar çerçevesine uymaması nedeniyle diskalifiye edildi. Sprint yarışına son sıradan başladı ve yarışı beşinci bitirdi. Cezası nedeniyle pazar günü yarışa 10. sırada başlayan Hamilton sadece birkaç tur içerisinde deyimi yerindeyse, el arabası geçer gibi önündeki araçları geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada 'buna benzer bir şeyi yaşadığımda Formula 3'teydim. Bahreyn'de ilk yarışımızdı, McLaren sözleşmemi iptal etmişti veya sözleşmemi yırtıp atmıştı ve o hafta sonu hayatım pahasına yarıştığımı hatırlıyorum.' demişti. Aradan yıllar geçti ve Hamilton için değişen hiçbir şey yok…