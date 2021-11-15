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    • Spor
    • 15.11.2021 13:07
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    • 15.11.2021 13:07
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    Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta kaçıncı sırada, G Grubu puan durumu nasıl? Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Ay - Yıldızlı takımımız 9. maçında Cebelitarık'ı mağlup etti. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Hollanda Karadağ'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından Ay-Yıldızlılar grupta ikinci sıraya yerleşmeye hak kazandı. Şimdi tüm gözler salı günü oynanacak Karadağ - Türkiye maçına çevrildi. Ay-Yıldızlılar, Karadağ maçında sıralamadaki avantajı kullanıp deplasmandan zaferle dönmek istiyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan lider çıkma şansı var mı? İşte tüm merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta kaçıncı sırada, G Grubu puan durumu nasıl? Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

    Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan lider çıkma şansı var mı? Soruları spor gündemini sıkı takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Şimdi sırada Karadağ maçı var. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte tüm merak edilenler!

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

    Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi. Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.

        Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.

        TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? G GRUBU PUAN DURUMU

        1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)

        2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)

        3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)

        4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)

        5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)

        6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)

        PLAY-OFF FORMATI

        Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
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        Haberler Spor Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta kaçıncı sırada, G Grubu puan durumu nasıl? Dünya Kupası play off maçları ne zaman?
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