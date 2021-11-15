Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta kaçıncı sırada, G Grubu puan durumu nasıl? Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi. Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.