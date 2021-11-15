Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye grupta kaçıncı sırada, G Grubu puan durumu nasıl? Dünya Kupası play off maçları ne zaman?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan lider çıkma şansı var mı? Soruları spor gündemini sıkı takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Şimdi sırada Karadağ maçı var. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte tüm merak edilenler!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.
Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi. Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.