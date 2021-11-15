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    • Spor
    • 15.11.2021 14:54
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    • 15.11.2021 14:54
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    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu ve taraftarlar büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağı merak edilirken Galatasaray Fenerbahçe maçının yayınlayacak yayıncı kuruluşun hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

    Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha geldi çattı. Futbolseverlerin her yıl heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı için heyecan doruklara çıktı. Süper Lig'in 13. haftasında karşılacak iki takım maçın hazırlıklarına başladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    394. RANDEVU

    Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

    Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

    LİGDE 129. SINAV

    Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

    Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

    Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

        MBAYE DIAGNE'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

        Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

        Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

        Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.
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        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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