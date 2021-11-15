MotoGP'de bir devir kapandı: Efsane isim Valentino Rossi pistlere veda etti

2000'den beri MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22 yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampiyonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı.