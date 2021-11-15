Son dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacağı belirtildi.

Milli takım, elemelerdeki ilk maçında 25 Kasım Perşembe günü Belarus'a konuk olacak. Belarus'un başkenti Minsk ile aynı adı taşıyan salonda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasında ise 28 Kasım Pazar günü Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 19.00'da başlayacak. İki müsabaka da NTV'den naklen yayımlanacak.





FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 32 takım, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Birinci tur maçları sonunda gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst tura taşıyacak. İkinci tura yükselen 24 takım, 6'şarlı 4 grupta kozlarını paylaşacak. Bu turda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan 12 ekip, turnuvaya katılmaya hak kazanacak.

Orhun Ene'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Akif Egemen Güven (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona).