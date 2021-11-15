Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı istatistik: Ali Koç, Vitor Pereira ve 32 futbolcu galibiyet göremedi!

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın karşılaşması ise hiç şüphesiz 21 Kasım 2021 Pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olacak. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-kırmızılı ekip evinde Vitor Pereira'lı Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Karşılaşma öncesi her iki takım da derbi hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim ve öğrencileri Florya'da bu sabah yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı.
Fenerbahçe'de de hazırlıklar Vitor Pereira yönetiminde sürdü. Ligde son 4 karşılaşmada sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertlilerde olası mağlubiyet durumunda Başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira'nın istifa edebileceği de öne sürüldü.