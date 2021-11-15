Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı istatistik: Ali Koç, Vitor Pereira ve 32 futbolcu galibiyet göremedi!

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Karşılaşma öncesi her iki takım da derbi hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim ve öğrencileri Florya'da bu sabah yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı.