Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.11.2021 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 17:27
    ABONE OL

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı istatistik: Ali Koç, Vitor Pereira ve 32 futbolcu galibiyet göremedi!

    Süper Lig'de nefesler tutuldu gözler pazar günü oynanacak derbiye çevrildi. Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerabahçe'yi ağırlayacak. Derbi öncesi ise bir istatistik dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip mağlubiyet yüzü görmezken, Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunda bulunan 32 futbolcunun yanı sıra 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın da sarı-kırmızılı ekibe karşı galibiyet sevinci yaşayamaması dikkat çekti. O istatistiği Takvim.com.tr'den Okan Beltek derledi...

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’nin Galatasaray kabusu! Dikkat çeken istatistik

    Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın karşılaşması ise hiç şüphesiz 21 Kasım 2021 Pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi olacak. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-kırmızılı ekip evinde Vitor Pereira'lı Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
    Karşılaşma öncesi her iki takım da derbi hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim ve öğrencileri Florya'da bu sabah yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanında milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı.

    Fenerbahçe'de de hazırlıklar Vitor Pereira yönetiminde sürdü. Ligde son 4 karşılaşmada sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertlilerde olası mağlubiyet durumunda Başkan Ali Koç ve teknik direktör Vitor Pereira'nın istifa edebileceği de öne sürüldü.

        394'ÜNCÜ RANDEVU
        Pazar akşamı iki takım 394'üncü kez karşı karşıya gelecek. Genel toplamda Fenerbahçe'nin 146 galibiyeti bulunurken, Galatasaray ise sadece 125 maçı kazanabildi. 122 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip 536, sarı-kırmızılı ekip ise 489 gol sevinci yaşadı.

        DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
        İki takım arasında oynanan son 8 karşılaşmada Galatasaray mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu 8 karşılaşmanın 2'sini kazanırken 6 maç ise berabere sonuçlandı. NEF Stadyumu'nda oynanan son 4 karşılaşmanın tamamı berabere biterken, bu maçların 3'ünde ise gol sesi dahi çıkmadı.

        ALİ KOÇ GALİBİYET GÖREMEDİ
        1668 gündür Galatasaray'a karşı kazanamayan Fenerbahçe'de 2018'de başkan seçilen Ali Koç galibiyet sevinci yaşayamadı. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira da Galatasaray'a karşı galibiyet sevinci yaşayamayan bir diğer isim olarak ön plana çıktı.
            Çadırın 70 metre uzağındaki bir kayada kan izi!
            Haberler Spor Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı istatistik: Ali Koç, Vitor Pereira ve 32 futbolcu galibiyet göremedi!
                SON DAKİKA