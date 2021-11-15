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    • Spor
    • 15.11.2021 10:54
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    • 15.11.2021 11:05
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    Alperen Şengün 'double-double' yaptı ama galibiyet gelmedi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı, takımının Phoenix Suns'a 115-89 yenilmesine engel olamadı.

    AA
    Alperen’in double-double’ı yetmedi

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Houston Rockets, Phoenix Suns'a 115-89 mağlup olurken Şengün, 22 dakika süre aldığı maçta, 10 sayı, 10 ribaunt ile NBA kariyerinde ilk kez "double-double" yaptı.

    Phoenix Suns'da Devin Booker ise attığı 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

    YOUNG'DAN 42 SAYI
    Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

    Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.

    SONUÇLAR:
    Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106

    Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100

    Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102

    Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115

    Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120

    Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95

    LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100
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