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    • Spor
    • 15.11.2021 09:01
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    • 15.11.2021 09:01
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    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kararı! Sergen Yalçın raporunu sundu

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Bu sezon Beşiktaş ve Milli Takım forması altında harika bir performans sergileyen Rıdvan Yılmaz ile ilgili teknik direktör Sergen Yalçın yönetime raporunu sundu. Genç sol bekin satılmasını istemeyen Yalçın'ın, "Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

    Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz kararı!

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Cebelitarık önünde harika bir performans sergileyen genç futbolcu, Beşiktaş Teknik Heyeti'ni de sevindirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Genç futbolcunun kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

    20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.

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