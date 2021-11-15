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    • Spor
    • 15.11.2021 08:58
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    • 15.11.2021 08:58
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    Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bu hafta pazar günü oynanacak. Süper Lig'in 13. haftasında karşılacak iki takım maçın hazırlıklarına başladı. Maçı tribünden takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detaylar merak konusu olurken Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları taraftarların sık sık araştırdığı konulardan birisi oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

    Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletleri bugün ya da yarın satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

    Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.

    SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

    20 Kasım Cumartesi

    13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

    16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

    16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

        21 Kasım Pazar

        13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

        16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

        19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

        22 Kasım Pazartesi

        20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

        20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
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        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
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