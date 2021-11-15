Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detaylar merak konusu olurken Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları taraftarların sık sık araştırdığı konulardan birisi oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletleri bugün ya da yarın satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.