Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair detaylar merak konusu olurken Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları taraftarların sık sık araştırdığı konulardan birisi oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletleri bugün ya da yarın satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatlar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
20 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)