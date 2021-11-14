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    Trabzonspor'da yine yeniden Mert Çetin sesleri

    Trabzonspor’un sezon başında da kadrosuna katmak istediği Mert Çetin için yeniden teklif yaptığı öğrenildi. Kulübünde forma şansı bulamayan Mert Çetin’in transferi için bu kez daha somut girişimler yapılması bekleniyor.

    Yine yeniden Mert Çetin

    Trabzonspor'da Edgar'ın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir isim arayışına girildi.

    Gündeme ilk isimlerden bir tanesi de sezon başında kadroya katılmak istenen ancak hem kulübü Hellas Verona'nın ikna edilememesi hem de oyuncunun kararsızlığı nedeniyle alınamayan Mert Çetin oldu.

    Geride kalan süre içerisinde Hellas Verona kulübünde sadece iki maçta görev alabilen Mert Çetin daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Bu nedenle Trabzonspor'un da bu kez oyuncu için bir ön teklif yaptığı ve kiralamak için nabız yokladığı ifade edildi.

    Hem İtalyan kulübünün hem de oyuncunun vereceği cevaba göre hareket edecek olan yönetimin, bu bölgeye bir ismi transfer etmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da yine yeniden Mert Çetin sesleri
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