Galatasaray transfer etmek istiyordu! Gedson Fernandes ölümden döndü

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes, Benfica antrenmanından çıkınca kaza geçirdi. Portekiz medyasından O Jogo gazetesinin haberine göre Portekizli futbolcu zincirleme kazaya karıştı. 22 yaşındaki oyuncu kazadan yara almadan kurtuldu. Fernandes, Benfica takımından bir görevli tarafından eve götürüldü. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi. Fernandes 3 maçta 47 dakika süre alabildi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Gedson Fernandes, Benfica'nın sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt vermedi. Sarı-Kırmızılılar devre arasında onun için yeniden harekete geçecek.