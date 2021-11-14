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    Sosyal medya paylaşımları başına iş açtı! Beşiktaş N'Sakala'yı kadro dışı bırakıyor

    Beşiktaş, N'Sakala ile ilgili şok bir karar almaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana performansıyla bekleneni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti. Yönetimin, disiplinsiz tavırları nedeniyle Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı iddia edildi. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek.

    N’Sakala kadro dışı kalıyor

    Beşiktaş, N'Sakala ile ilgili şok bir karar almaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana performansıyla bekleneni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti. Yönetimin, disiplinsiz tavırları nedeniyle Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı iddia edildi. N'Sakala'ya, devre arasında teklif gelmesi durumunda da değerlendirilecek. Bilindiği gibi N'Sakala Trabzonspor maçı sonrasında Trabzonlu oyuncuların sosyal medyadaki fotoğraflarını beğenmiş, bu duruma taraftar tepki göstermişti. Tecrübeli oyuncunun İstanbul'a dönmesinden sonra karar kendisine tebliğ edilecek.

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    Haberler Spor Sosyal medya paylaşımları başına iş açtı! Beşiktaş N'Sakala'yı kadro dışı bırakıyor
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