Başakşehir çok farklı: 3-1 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Medipol Başakşehir'in gollerini Gulbrandsen, Deniz Türüç (penaltıdan) ve Aleksic attı.

BİLEKLER KIYASIYA GÜREŞTİ

Sivas'ta 50 sporcunun katılımı ile "Okullar arası bilek güreşi müsabakası" düzenlendi. İlgi çok büyüktü. Müsabakalar sonunda derece yapan sporculara madalyaları törenle verildi.

CALEB EKUBAN İTALYA'DA KALACAK

Caleb Ekuban'ın yeniden Türkiye'ye döneceği ile ilgili haberlere Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu noktayı koydu., Markaroglu; "Caleb, İtalya'ya ailevi nedenlerden ve Serie A'da oynamak için gitti, 3 ay önce transfer oldu ve şu an adaptasyon süreci içerisinde. Sabırlı olup orada kalıcı olmak istiyor" dedi.

AFYON BELEDİYE ÇOK FARKLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Afyon Belediyespor, evinde Aliağa Petkimspor'u 91-70 yendi. Afyon, maçın ilk devresini de 47-27 önde tamamladı. Afyon Belediye'de Shorter 19, Buckner ise 20 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Frutti Extra Bursa: 83-82, Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji:68-66, Büyükçekmece- Anadolu Efes:71-96.

ECZACIBAŞI DYNAVİT YEŞİLYURT'A SET VERMEDİ

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt'u 3-0 yendi. Aydın BŞB. de Karayolları'nı set vermeden geçti.

MATİAS AREZO İÇİN ATLETİCO DEVREDE!

İspanya medyasından flaş iddia... G.Saray'ın transfer listesindeki golcü Matias Arezo için Atletico Madrid'in devreye girdiği iddia edildi.

INZAGHİ ONU İSTİYOR!

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Marcao'nun peşini Avrupa'nın devleri bırakmıyor... İtalyan Ligi ekiplerinden Inter'in teknik direktörü Simone İnzaghi de Brezilyalı stoperin transfer edilmesini istiyor. İtalyan devinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile iletişime geçip Marcao için pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Inzaghi, yıldız oyuncuyu Ocak ayında kadrosunda görmeyi planlıyor.

GALATASARAY GOL OLUP YAĞDI

Galatasaray hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan golleri Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram kaydetti. Bursaspor'un golleri ise İsmail Yüksek ve Acolatse'den geldi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI UĞUR AKYOL'UN OLDU

Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul'da offroad heyecanı yaşattı. 14 takımın, 3 etap ve 9 istasyondaki engelleri aştıkları mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve co-pilotu İsmail Tüyüboz kazandı. Şampiyonluk kupasını Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon verdi.

TRABZONSPOR MAÇINDAN PUANLA AYRILACAĞIZ

Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul Ersoy, "Trabzonspor maçına iyi hazırlandık. Böyle maçlar her zaman çok zor maçlardır. Aynı zamanda çok iyi bir konsantrasyon gerektirir. Trabzonspor'u zorlayacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'dan puan alabileceğimizi düşünüyorum. Son dönemde yenilmemiş bir takım olabilir ama bunu biz başarabiliriz" dedi.

MISIR'DAN SOBHİ İDDİASI

Beşiktaş'ın Pyramids'de oynayan kanat oyuncusu Ramadan Sobhi ile ilgilendiğini iddia edildi. Al Youm'un haberine göre, 24 yaşındaki Ramadan Sobhi'nin başka talipleri de var.

KARTAL'A BATSHUAYİ MÜJDESİ

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Mich Batshuayi'den müjdeli haber... Tecrübeli golcü, Siyah- Beyazlı takımdan izin alarak tedavisi için İngiltere'ye gitmişti. Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun tedavisi tamamlandı, Batshuayi bugün İstanbul'a gelecek, yarın idmana çıkacak.

SİNAN'A TAKIM ARANIYOR

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün menajerinin Süper Lig kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sinan ara transfer döneminde de kulüp bulamazsa sezonu futbol oynamadan tamamlayacak.

FENERBAHÇE EKSİK ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Altay , Valencia, Gustavo, Tisserand ve İrfan Can'ın tedavi edildiği bildirildi.

BURSASPOR BATUHAN'IN AFFINI TALEP EDECEK

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mustafa Ermiş, Ümit Milli Takımı'nda forma giyemeyen Batuhan Kör'le ilgili girişimlerde bulunup, Milli Takım'dan affını isteyeceklerini söyledi. Ermiş, " Bu hafta Tim Matavz yok. Onun yerine de sadece Batuhan Kör oynayabiliyor. O bize lazım" diye konuştu.

CEDİ 17 SAYI ATTI CAVALİERS KAZANDI

Amerikan NBA'de Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçta 17 sayılık katkı sağladı. Ev sahibi ekipte Darius Garland, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman, 22 dakika 46 saniye süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

KOCAELİ'DE RALLİ HEYECANI BAŞLADI

SHELL Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi start aldı. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren yarışlarda, 73 otomobil ve 146 sporcu mücadele ediyor. İki gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak.

MESUT'TAN FLAŞ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'un eleştirisine maruz kalan Mesut Özil'den bir flaş paylaşım daha yaptı. Sarı-lacivertli 10 numara, formasıyla verdiği poza, "Her zaman her yerde en büyük FENER" notunu düştü. Kaptan Mesut Özil bu paylaşımına Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

SOSA'YA GÜVENOYU

Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde yaptıkları yorumlarda çoğunlukla orta sahada banko oynaması gereken ismin Jose Sosa olması gerektiğini ifade etti. Teknik direktör Pereira özellikle son Kayseri maçında Arjantinli yıldıza şans vermediği için ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

BUSTOS İLE DİRSEK TEMASI

Fenerbahçe'de 3'lü savunma sisteminden 4'lüye geçiş aşaması yaşanırken takımda bek oynayan oyuncu sayısının azlığı dikkat çekmişti. Bunun farkında olan Fener yönetimi Pereira'nın talebi doğrultusunda harekete geçti. Kulübü Independiente ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bustos için Fenerbahçeli kurmaylar cüzi bir miktar bonservis ödemek istiyor. Yaz transfer döneminde sorun çıkartan Independiente yönetiminin bu kez anlaşmaya daha yakın bir duruş sergilediği de gelen haberler arasında.

VEDAT MURİC FENER'İ İSTİYOR

İtalyan basını Vedat Muric'i yine haber yaptı. Vedat'ın Lazio'dan ayrılmak istediği hem kendisinin hem de eşinin önceliğinin F.Bahçe'ye dönmek olduğu yazıldı. Vedat, Sarri yönetimindeki Lazio'da istediği süreyi alamadı.