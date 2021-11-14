Rakibimiz Norveç, Letonya ile golsüz berabere kaldı! Letonya kalecisi Ozols övgü aldı

Letonya'dan Türkiye'ye büyük ikram... A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası grup elemelerindeki en ciddi rakibi olan Norveç, 9. maçında sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan Norveç, Türkiye'nin 6-0'lık Cebelitarık galibiyeti sonrası averajla grupta 3. sıraya geriledi. Norveç'in maçta 80. dakikada El Younisi ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi.

Letonya kalecisi Ozols Norveç karşısında yaptığı kurtarışlarla devleşti. Aldığı darbe sonucunu yüzünde kanama meydana gelen Ozols, karşı karşyıa 5 pozisyonda gole izin vermedi. 18 puanlı Norveç gruptaki son maçında Hollanda'ya konuk olacak.