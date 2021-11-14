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    Rakibimiz Norveç, Letonya ile golsüz berabere kaldı! Letonya kalecisi Ozols övgü aldı

    Letonya'dan Türkiye'ye büyük ikram... A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası grup elemelerindeki en ciddi rakibi olan Norveç, 9. maçında sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan Norveç, Türkiye'nin 6-0'lık Cebelitarık galibiyeti sonrası averajla grupta 3. sıraya geriledi. Letonya kalecisi Ozols, Norveç karşısında kaşının açılmasına rağmen harika bir maç çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda 5 kez rakiplerine gol şansı tanımadı.

    Teşekkürler Letonya

    Letonya'dan Türkiye'ye büyük ikram... A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası grup elemelerindeki en ciddi rakibi olan Norveç, 9. maçında sahasında Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan Norveç, Türkiye'nin 6-0'lık Cebelitarık galibiyeti sonrası averajla grupta 3. sıraya geriledi. Norveç'in maçta 80. dakikada El Younisi ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi.

    Letonya kalecisi Ozols Norveç karşısında yaptığı kurtarışlarla devleşti. Aldığı darbe sonucunu yüzünde kanama meydana gelen Ozols, karşı karşyıa 5 pozisyonda gole izin vermedi. 18 puanlı Norveç gruptaki son maçında Hollanda'ya konuk olacak.

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    Haberler Spor Rakibimiz Norveç, Letonya ile golsüz berabere kaldı! Letonya kalecisi Ozols övgü aldı
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