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    • Spor
    • 14.11.2021 15:26
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    • 14.11.2021 15:26
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    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi İrfan Can Kahveci şoku

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci şoku yaşandı. Son dönemde sakatlık sıkıntısı çeken yıldız isim derbi öncesi takımdan ayrı çalıştı.

    Fenerbahçe’de derbi öncesi İrfan Can Kahveci şoku
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    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen İrfan Can Kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

    Sarı-lacivertli ekipte Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi İrfan Can Kahveci şoku
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