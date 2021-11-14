Galatasaray'da Gerets, Skibbe, Fatih Terim, Hagi, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli gibi birçok teknik adamla çalışan Sabri Sarıoğlu, Prandelli döneminde kadro dışı kalmıştı. O dönem Selçuk İnan'ın kaptanlığı kendisinden aldığını affedilince de geri vermediğini belirten Sabri Sarıoğlu, Gomis ve Feghouli'yi getiren isme yüklendi. Sabri Sarıoğlu, NTV'ye konuştu. İşte Sabri Sarıoğlu'nun olay açıklamaları:
İSYAN ETTİ, SELÇUK İNAN BANA AYIP ETTİ! "SABIR TAŞI OLSA ÇATLARDI..."
"Hamza Hamzaoğlu döneminde dördüncü yıldızı kazandık. Şampiyonluk töreni benin için çok buruk geçti. O gece Burak Yılmaz tarafından sahneye Selçuk İnan kaptan olarak davet edildi. Konuşmak istemediğim konular bunlar. Çok şeyler yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrettim. Galatasaray'da geçirdiğim her an benim için çok özel."
"YILLAR ÖNCE ARDA TURAN'A VERİLEN KAPTANLIKTA..."
"Şimdi Selçuk İnan'ın kaptanlığı ile Arda Turan'ın kaptanlığı aynı değil. Yönetim Arda konusunda bize de fikrimizi sorduk sonra kararını verdi. Selçuk İnan olayı aynı değil.
Ben kadro dışı kaldıktan sonra bir yapılanma var. Geri döndükten sonra kaptanlık bana verilmeliydi. Selçuk İnan, bana kaptanlığı vermek istemedi. Bu konuyu onunla hiç konuşmadım."