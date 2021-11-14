"TAKIM ARKADAŞLARIM ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİLER"

Kelime kelime hatırlıyorum Prandelli bana şöyle söyledi: 'Ayağa kalktı hoş geldin kaptan. Bu verilen kararda benim payım yok. Ben sözleşme imzalarken bana bir liste verdiler, bunları oynatacaksın bunlar kadro dışı kalacak' dediler. Beni istemeyen bir güç vardı. Onu da söyledim. Cenk Ergün ve arkasındaki destekçileri beni istemedi. Takım içinden de beni istemeyenler vardı.