Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray , sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne gözden çıkartıldı. Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.