EURO 2020'de kalbi durmuştu! Christian Eriksen futbola geri dönüyor

Euro 2020'de Danimarka'nın Finlandiya karşısında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında aniden kalbi duran Eriksen'e sahada ilk müdahale yapılmış, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
Yaşamsal fonksiyonlarının geri gelmesinin ardından tedavisi kapsamında kalp pili takıldı. Rehabilitasyon süreci devam eden Danimarkalı yıldızın durumunun iyiye gittiği ve profesyonel futbola başlamak için doktorundan onay aldığı belirtildi.
KARİYERİNE INTER'DE DEVAM EDEMEYECEK
Bonservisi Inter'de bulunan Eriksen, kariyerine İtalya'da devam edemeyecek. İtalya'da kalp pili takılı kişiler temas içeren sporları profesyonel olarak yapamıyor.