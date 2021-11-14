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    • Spor
    • 14.11.2021 21:13
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    • 14.11.2021 21:13
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    EURO 2020'de kalbi durmuştu! Christian Eriksen futbola geri dönüyor

    EURO 2020'de Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in tedavisinde sona gelindi. Yıldız ismin ocak ayında dönüş yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

    EURO 2020’de kalbi durmuştu! Geri dönüyor

    Euro 2020'de Danimarka'nın Finlandiya karşısında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında aniden kalbi duran Eriksen'e sahada ilk müdahale yapılmış, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.



    Yaşamsal fonksiyonlarının geri gelmesinin ardından tedavisi kapsamında kalp pili takıldı. Rehabilitasyon süreci devam eden Danimarkalı yıldızın durumunun iyiye gittiği ve profesyonel futbola başlamak için doktorundan onay aldığı belirtildi.



    KARİYERİNE INTER'DE DEVAM EDEMEYECEK
    Bonservisi Inter'de bulunan Eriksen, kariyerine İtalya'da devam edemeyecek. İtalya'da kalp pili takılı kişiler temas içeren sporları profesyonel olarak yapamıyor.

        Ancak diğer ülkelerde farklı kurallar mevcut. Kalp pili takılan bir başka oyuncu olan Ajax'ın savunmacısı Daley Blind kariyerini Hollanda'da devam ettiriyor.



        OCAK AYINDA SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
        Inter, Eriksen'in kariyerine devam edebilmesi ocak ayında oyuncuyu satmak ya da sözleşmesini feshetmek konusunda olumlu olduğu öğrenildi. Danimarka'nın Odense kulübünün Eriksen için teklif yapmaya hazırlanıyor.

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