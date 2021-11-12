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    • Spor
    • 12.11.2021 12:09
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    • 12.11.2021 12:35
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    Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan gidiyor! Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un arasını açmıştı...

    Galatasaray haberleri... Süper Lig'in önemli takımlarından olan Galatasaray'da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Aytaç Kara, bu sezon kadroda düşünülmüyor. Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra performansıyla eleştirilen Aytaç'ın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray, 1 milyon TL ödediği yıldızı da gönderebilir. Oğulcan Çağlayan'ın ısrarla istenmesi ve Fatih Terim'in gözünden düşmesi sonrası gitmesi düşünülüyor. Haberin detayları...

    Oğulcan Çağlayan gidiyor

    Galatasaray son dakika haberleri... Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda ayrılıklar da olacak. Sezon başında Portekiz'den kiralanan Gustavo Assunçao ile tecrübeli orta saha Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Aytaç'ı isteyen takımlar arasında Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor da var. Asıl sürpriz ise başka...

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    Altay, Aytaç Kara'yı devre arası transfer etmek istiyor. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.

    Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü.

        Tecrübeli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da transfer listesinde olduğu bildirilirken transferde hangi takımın mutlu sona ulaşacağı merak konusu oldu.

        Aytaç Kara bu sezon ligde şans bulmakta zorlansa da Avrupa'da şu ana dek 6 maçta toplam 262 dakika süre aldı.

        OĞULCAN ÇAĞLAYAN'I ALMAK İSTİYOR

        Yeni Asır'ın aktardığına göre Galatasaray'da uzun süredir kadroya giremeyen Oğulcan Çağlayan'ın da devre arası takımdan ayrılma ihtimali var.

            Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi.

            Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu.

            G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.

            Oğulcan Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı.

            Rizespor'un şikayeti üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı.

            Galatasaray, devre arasında Dennis Man, Mohamed Elneny ve Gedson Fernandes gibi isimlerle ilgileniyor.

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            Haberler Spor Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan gidiyor! Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un arasını açmıştı...
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