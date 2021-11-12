Galatasaray Haberleri | Oğulcan Çağlayan gidiyor! Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un arasını açmıştı...

Galatasaray son dakika haberleri... Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor. Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı kırmızılılarda ayrılıklar da olacak. Sezon başında Portekiz'den kiralanan Gustavo Assunçao ile tecrübeli orta saha Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Aytaç'ı isteyen takımlar arasında Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor da var. Asıl sürpriz ise başka...
ALT YAPISINDA YETİŞMİŞTİ DEVRE ARASINDA GERİ DÖNEBİLİR!
Altay, Aytaç Kara'yı devre arası transfer etmek istiyor. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, Ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği iddia edilirken teknik direktör Mustafa Denizli'nin oyuncuyu kadrosunda görmek istediği gelen haberler arasında.
Altay'ın yeniden renklerine bağlamak için uğraş verdiği Aytaç Kara için iki Süper Lig takımının daha devrede olduğu ileri sürüldü.