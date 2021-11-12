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    Ryan Babel'e sürpriz talip! Devre arasında gönderiliyor

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında Galatasaray'dan gönderileceği konuşuluyor. Performansı beklentiler altında kalan Hollandalı yıldıza Konyaspor talip oldu. İşte sizler için derlediğimiz Galatasaray haberleri...

    Ryan Babel’e sürpriz talip

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında gönderileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu.



    Performansı beklentilerin altında kalan Hollandalı yıldıza Süper Lig'de sezonun flaş takımlarırından Konyaspor'un talip olduğu belirtiliyor. Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı gelen bilgiler arasında.



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        Haberler Spor Ryan Babel'e sürpriz talip! Devre arasında gönderiliyor
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