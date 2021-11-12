Ryan Babel'e sürpriz talip! Devre arasında gönderiliyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'in devre arasında gönderileceği bir süredir kulislerde konuşuluyordu.
Performansı beklentilerin altında kalan Hollandalı yıldıza Süper Lig'de sezonun flaş takımlarırından Konyaspor'un talip olduğu belirtiliyor. Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE STARTI VERİLDİ
Galatasaray, 3 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan Arda takımdan ayrı çalışma yaptı.
KADIN TAKIMINA YENİ SPONSOR
Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının forma sırt reklamı için Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı. Florya'daki imza törenine, İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Fatih Terim ve kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.