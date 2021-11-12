Petr Cech’ten Galatasaray itirafı: Çığlık çığlığa bağırmanın...

55 bin kişinin bir anda hep birlikte ıslıkladığını hayal edin, bu gerçekten çok gürültülü bir şey. Bunu bir uçağın yanında oturmaya benzetiyorum. Yanındaki arkadaşın ne söylediğini bile anlayamıyorsunuz. Maçta iletişim çok önem arz ediyor. Çığlık çığlığa bağırmanın bir anlamı yoktu." açıklamalarını yaptı.