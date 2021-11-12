Petr Cech’ten Galatasaray itirafı: Çığlık çığlığa bağırmanın...

Kariyeri boyunca yüzlerce maça çıkan başarılı kaleci Petr Cech, futbol hayatında unutamadığı anlar ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Premier Lig2de yıllarca Arsenal ve Chelsea'nin kalesini koruyan Petr Cech Galatasaray maçıyla ilgili de çarpıcı itiraflar bulundu.
"FUTBOLA 14 YAŞINDA BAŞLADIM"
Petr Cech, "Ben hep sahanın içinde olanı görmeye çalıştım. Futbola 14 yaşında başladım. Her zaman sahaya odaklanmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden taraftarların gürültülü olup olmadığı konusuna hep dikkat ettim.
Maçların içindeyken bunların dikkatimi çektiğini fark ettim. Sessiz anlarda bir şeyler duyabilirsiniz fakat asıl olan sahanın içindeyken sizin ne hissettiğinizdir." dedi.