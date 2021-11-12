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    • Spor
    • 12.11.2021 20:52
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    • 12.11.2021 20:52
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    Barcelona'nın yıldızı Kun Agüero futbolu bırakacak mı? Arjantinli yıldızdan flaş paylaşım

    Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'da forma giyen Sergio Kun Agüero, geçtimiz ay yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. Barça'nın Alaves ile oynadığı maçta göğsünü tutan ve hastaneye kaldırılan Arjantinli golcünün futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusuydu. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    Futbolu bırakacak mı? Arjantinli yıldızdan flaş paylaşım

    Barcelona'nın Manchester City'den transfer ettiği Sergio Kun Agüero, İspanyol ekibinde kariyerine bir şokla başlamıştı. Geçtiğimiz ay Alaves ile oynanan maçta göğsünü tutarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu. 33 yaşındaki futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı da açıklanmıştı.

    Barcelona oyuncunun tedavisinin sürdüğünü ve yakından takip edildiğini duyururken, Agüero'nun futbolu bırakabileceği de iddia ediliyordu.

    Yıldız futbolcu bu iddiaların üzerine, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

        Agüero yaptığı paylaşımda, "Söylentiler için onlara söyleyeceğim şey, kulüp doktorlarınının talimatlarına uyuyorum. Testler yapıyorum ve tedavime devam ediyorum. 90 gün içerisinde gelişimimi göreceğim. Her zaman pozitif kalıyorum" ifadelerini kullandı.

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