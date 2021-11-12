Barcelona'nın yıldızı Kun Agüero futbolu bırakacak mı? Arjantinli yıldızdan flaş paylaşım

Barcelona'nın Manchester City'den transfer ettiği Sergio Kun Agüero, İspanyol ekibinde kariyerine bir şokla başlamıştı. Geçtiğimiz ay Alaves ile oynanan maçta göğsünü tutarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu. 33 yaşındaki futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı da açıklanmıştı.