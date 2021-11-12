Kerem Aktürkoğlu'ndan Cebelitarık maçı öncesi flaş açıklamalar: Hayallerimi gerçekleştiriyorum

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Yarın bize hem galibiyet hem de fazla gol gerekiyor. Hedefimiz, erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz." dedi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında yarın Cebelitarık ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.
Yarınki mücadelede hedeflerinin erken öne geçmek olduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, "Yarın bize hem galibiyet hem de fazla gol gerekiyor. Hedefimiz, erken öne geçebilmek. Ondan sonra skor olarak rakiplerimizi baskı altına almak istiyoruz. Rakibimizin gruptaki yerini düşük görmemek gerekiyor. İlk maçta ilk yarı gol atamadığımız için sıkıntıya girmiştik." diye konuştu.