Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.11.2021 18:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2021 18:08
    ABONE OL

    Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

    Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

    Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

    Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı final müsabakasında Rusya'ya 5-4 yenilerek ikinci oldu.



    Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı ile Golbol Kadın Rusya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verdi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

    Kıran kırana geçen müsabakada son dakikaya kadar mücadele eden Golbol Kadın Milli Takımı Rusya'ya 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci olarak bitirdi.
        Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi’nde önemli açıklamalar
        Haberler Spor Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
            SON DAKİKA