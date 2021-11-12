Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu





Golbol Türkiye Kadın Milli Takımı ile Golbol Kadın Rusya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verdi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.